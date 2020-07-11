Körfez´de 5 bina karantinaya alındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü iki mahallede, 5 bina karantinaya alındı.
Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz Sokak´ta, koronavirüs vakalarının ve temaslı kişilerin tespit edildiği 2 apartman ile Yeniyalı Mahallesi Ayva Sokak üzerinde bulunan 3 apartman, karantinaya alındı. Tedbirler kapsamında Yeniyalı Mahallesi´nde karantinaya alınan evlere yakın bulunan Köroğlu parkı da kapatıldı. Park ve binaların kapılarına güvenlik şeritleri çekilirken, karantinaya alındığına dair yazılar asıldı. Polis ekipleri binaların bulunduğu bölgede önlem aldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-07-11 13:56:10
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