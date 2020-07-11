Yaşlı adam serada ölü bulundu 

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Erdem Şanlıer (82) serasında ölü bulundu. Erdem Şanlıer´in vücudunda darp izlerinin olması üzerine soruşturma başlatıldı.
Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak´ta bulunan seranın içerisinden su aktığını fark eden mahalle sakinleri, seranın içerisine baktıklarında Erdem Şanlıer´in yerde yattığını fark etti. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, içeriye girdi. Yapılan incelemede Erdem Şanlıer´in hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, yaşlı adamın vücudunda darp izlerine rastlandı. Erdem Şanlıer´in cenazesi morga kaldırıldı. Erdem Şanlıer´in uzun yıllar Almanya´da çalıştığı ve Türkiye´ye döndükten sonra bitki üretimi ile ilgilendiği öğrenilirken, polis cinayet ihtimali üzerine soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2020-07-11 22:16:33
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