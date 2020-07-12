Yer altındaki kablolar alev aldı 



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yer altından geçen elektrik kabloları alev aldı. Bilinmeyen nedenle meydana gelen olayla ilgili elektrik dağıtım şirketi çalışanlarınca çalışma başlatıldı.

Darıca'nın Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde öğle saatlerinde, kaldırımın altından çıkan duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri geldi. Polis, olası bir tehlikeye karşı önlem olarak caddeyi araç trafiğine kapattı. Yerin altından çıkan duman ve alevlerin yakından geçen doğal gaz hattına ulaşmaması için olay yerine çağrılan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, hatta giden elektriği keserek onarım çalışması başlattı. Alevlerin elektrik kablolarının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. Onarım çalışmasının başlamasıyla birlikte cadde trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-07-12 17:16:52



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