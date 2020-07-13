Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor'un şampiyon ilan edilmesi tüm kenti sevince boğarken, Kocaelispor takımının kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa binasında meşale gösterisi yaşandı.

Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor’un şampiyon ilan edilmesi tüm kenti sevince boğarken, Kocaelispor takımının kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa binasında meşale gösterisi yaşandı.
Kocaelispor’un şampiyon olması tüm kenti sevince boğarken; Kocaelispor takımı şampiyonluğu kent merkezinde kutladı. Takımın kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa hizmet binasından yükselen yeşil meşale alevleri şampiyonluk kutlamasına renk kattı. Futbolcuların İzmit Belediyesi önünden geçtiği esnada yanan meşaleler Belsa hizmet binasını adeta yeşil bir alev topuna çevirdi. Futbolcular ve taraftarlar Belsa’daki meşale gösterisini telefonlarıyla kayda alırken, Belsa önünde şampiyonluk heyecanı doruğa ulaştı. Başkan Hürriyet’in bu kutlama sürprizi, caddeleri dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldırımda çırılçıplak yürüdü
YEREL HABERLER Kaldırımda çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
İZAYDAŞ, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olma hedefinde
YEREL HABERLER İZAYDAŞ, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu ...
6 yıl sonra çıkan ’Baba’ kelimesi hüngür hüngür ağlattı
YEREL HABERLER 6 yıl sonra çıkan ’Baba’ kelimesi hüngür hüngür ...
15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda bakım ve yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda bakım ve yenileme ...
İzmit Belediyesinden kadınlara özel spor etkinliği
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden kadınlara özel spor etkinliği
40 yıldır kullanılan sokağa ters yön tabelası koyulunca onlarca kişiye trafik cezası kesildi 40 metrelik yolu habersiz kullananlar gelen cezalarla şok oldu İtiraz üzerine tabela kaldırıldı yaklaşık 300 kişi yediği ceza ile kaldı
YEREL HABERLER 40 yıldır kullanılan sokağa ters yön tabelası ...
3 kentte üst lig coşkusu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 3 kentte üst lig coşkusu (EK FOTOĞRAFLAR)
3 kentte üst lig coşkusu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 3 kentte üst lig coşkusu (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 3. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlamaları kenti yaktı Körfez kıyısında toplanan binlerce taraftar meşalelerle geceyi aydınlattı Futbolcular ve yöneticiler şampiyonluğu denizde ve karara doyasıya kutladı
YEREL HABERLER TFF 3. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlamaları kenti ...
Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kocaelispor'un şampiyonluğu denizde ve kentte ...
Ters yöne giren 2 araç ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralılar yola savruldu
YEREL HABERLER Ters yöne giren 2 araç ortalığı savaş alanına ...
Ehliyetsiz sürücü kanser taraması yapılan TIR'ın altına girdi: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü kanser taraması yapılan TIR'ın ...
Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi son anda kurtarıldı Dalgalar arasından kayalıklara sığınan şahsı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kandıra'da denize giren 1 kişi öldü, 1 kişi son anda ...
Yer altındaki kablolar alev aldı 
YEREL HABERLER Yer altındaki kablolar alev aldı 
Dilovası Belediyesi’nden 16 bin haneye maske
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi’nden 16 bin haneye maske
Darıca’nın dev spor salonunda iç mekan işleri hızlandı
YEREL HABERLER Darıca’nın dev spor salonunda iç mekan işleri ...
Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış 
YEREL HABERLER Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve ...
Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın ve annesi toprağa verildi Otel odasında öldürülen anne-kız son yolculuğuna uğurlandı Kız kardeşi ve annesinin tabutu başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın ...
Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi
YEREL HABERLER Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızının alnına ...
İzmit sahilinde maske takmayanlara ceza 
YEREL HABERLER İzmit sahilinde maske takmayanlara ceza 
Yüzde 50 hibeli seralarda yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Yüzde 50 hibeli seralarda yüzler gülüyor
Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti Sığırcık kuşu yuvaya giren 1 metrelik yılan kameralara yakalandı Yavrularını korumak için kendini siper etse de başarılı olamadı Yılanla 1 saat mücadele eden sığırcık kuşu 1 yavru ve 2 yumurtasından oldu
YEREL HABERLER Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle ...
Yaşlı adam serada ölü bulundu 
YEREL HABERLER Yaşlı adam serada ölü bulundu 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X