Kocaeli'de ATM dolandırıcıları polisin takibiyle yakalandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla hesapları boşaltan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük´te para çekme makinelerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların hesabını boşaltan dolandırıcıları takibe aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlik tespitini yapan ekipler, İstanbul´dan kiraladıkları otomobil ile Gölcük´e geldikleri belirlenen H.Ç. ve M.E.B.´yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-07-13 14:26:04
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