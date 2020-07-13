Kocaeli’de 1 kişi serinlemek için girdiği denizde boğuldu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için gittiği halk plajına denize giren 47 yaşındaki Muhammet Ceylan, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandıra Kerpe'de halk plajına yüzmek için giren Muhammet Ceylan(47) isimli şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgede devriye halinde olan KOSGEM ekipleri, olay yerine ulaşarak arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Ceylan’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sahilde sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Ceylan’ın cansız bedeni, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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