İzmitliler Fethiye Caddesi için son sözü söyledi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nda merakla beklenen halk oylaması sonuçları açıklandı.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’nda halk oylamasına sunulan 3 eş değer projede birinci belli oldu. Fethiye Caddesi’nin yeni görünümü için oy kullanan vatandaş ve esnaf 52 numaralı projeyi birinci olarak belirledi. Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması’na katılan 59 proje arasından finale 3 proje kaldı. Finale kalan 3 eş değer projeyi halk oylamasına sunarak İzmit’in kalbi Fethiye Caddesi için son sözü vatandaşlara bırakan İzmit Belediyesi, 52 numaralı projenin birinci seçildiğini açıkladı.

Oylama sonucunda 37 numaralı proje ikinci olurken, 23 numaralı proje ise üçüncü olarak tamamladı. Fethiye Caddesi’nde kurulan stant üzerinden, vatandaşların TC kimlik numaralarıyla ve yalnızca bir kez katılabildiği halk oylamasında 2 bin 378 oy geçerli sayıldı. Jürinin de ayrıca incelemesine tabi tutulan 3 eşdeğer proje için jüri üyeleri, kararını bu akşam internet üzerinden düzenlenecek kolokyumda açıklayacak.

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