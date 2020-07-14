Kocaeli’de husumetlisini iş yeri önünde silahla ağır yaraladı Saldırgan şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan şahsı çalıştığı iş yeri önünde silahla vurarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay 12 Temmuz günü Başiskele Bahçecik’te bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A.(40) adlı şahıs, aralarında husumet bulunan F.S.M.Y. (43) tarafından Bahçecik’te sahibi olduğu iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar için yerde kalan A.A. ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.A., ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kayıplara karışan F.S.M.Y., olaydan bir gün sonra Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli F.S.M.Y., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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