Darıca'da düğüne katılanların yaşadığı 6 ev karantinaya alındı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, hafta sonu bir düğüne katılan koronavirüslü 3 kişi ile bu kişilerle temaslı olanların yaşadığı 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, yaptığı açıklamada, "Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak koronavirüsün ilçemizde görüldüğü ilk günden itibaren verilen emek, gösterilen çaba ne yazık ki son günlerde anlamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bir düğün organizasyonunda, 3 pozitif vakanın ve temaslılarının fütursuzca davranması 6 adreste karantina uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Gayretli çalışmalarımız sonucunda vakaların sıfıra indiği son dönemde, bu ve buna benzer olayların yaşanması, bizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı fevkalade üzmüştür" dedi.

Vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Darıca´da yaşayan tüm halkımızdan ricamız maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uyulmalı, gerekmedikçe sokağa çıkılmamalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, çalışanlar kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalı ve Sağlık Bakanlığı'mızın talimatlarına riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki asker uğurlamaları, düğün ve eğlencelerimiz kabusa dönebilir. Kendiniz ve sevdikleriniz için virüse davetiye çıkarmayın. 15 Temmuz ruhuyla Covid-19 virüsü ile mücadelemiz devam edecektir."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-07-15 13:57:04



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