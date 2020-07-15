Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü ile iltisaklı ve bağlantılı oldukları saptanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-07-15 14:25:01



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