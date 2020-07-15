Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, örgütle bağlantısı olan şahısları takibe aldı. Şahısların ikametlerini belirlenmesi sonrasında Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya, Yalova ve İzmir’in de olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütüne iltisak ve bağlantısı bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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