Alkol sonları oldu Gebze’de 2 kişinin öldüğü kazada BMW marka otomobil hurda yığınına döndü Kazaya karışan her iki araçta da alkol şişelerine bulundu Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Bir kadın ağır yaralandı. Her iki araçta da alkol şişeleri çıkarken, BMW marka otomobil hurda yığınına döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, 00.30 sıralarında, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail B. idaresindeki 06 PKY 54 plakalı tır ile hatalı sollama yapan Özkan Çetin idaresindeki 41 VR 521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü Özkan Çetin ile yolcu Tufan Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yakınları, kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Nur A. ise ağır yaralandı. Cenazeler hurda yığınına dönen otomobilden güçlükle çıkartıldı. Cumhuriyet savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın ise İstanbul’a sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler her iki araçta da çok sayıda alkol şişesine rastladı. BMW marka otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, firar eden tır sürücüsü İsmail B. daha sonra karakola giderek teslim oldu.

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