15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nın bakımı yapıldı

İzmit Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda, 15 Temmuz’a özel yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Topçular Mahallesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda yenileme ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Parkta bulunan yeşillik alana mevsimlik çiçekler dikilirken, süs havuzu ve aydınlatma sistemlerinin bakımları yapıldı.

Öte yandan belediye ekiplerince İzmit'in köylerindeki yeşil ve park alanlarına da bakım çalışması yapılırken, çalışma yapılan alanlarda parkların ot biçme işlemlerinin ilk turu da tamamlandı.

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