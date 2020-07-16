İzmit´te torbacı operasyonu: 3 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 693 gram bonzai ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit´te uyuşturucu kullanan bir kişiyi bir miktar bonzai ile yakaladı. Polis, uyuşturucu kullanan kişinin ifadesi doğrultusunda uyuşturucu satan kişilerin peşine düştü. Torbacı olarak adlandırılan M.D., O.K. ve M.N. yakalanırken, 1 kilo 693 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-07-16 12:06:20



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