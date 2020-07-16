1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdeleri 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki `Aliş´ ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki `Aslan´ isimli boğalar oldu. Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.
İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi´nde kurulan kurban pazarında yüzlerce hayvan Kurban Bayramı için alıcı bekliyor. Pazarın gözdeleri ise 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki `Aliş´ ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki `Aslan´ isimli kurbanlıklar oldu. Muş´un Malazgirt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yüksel Dinçer tarafından yetiştirilerek, Kurban Bayramı için satılmak üzere Derince´ye getirilen boğalar, otomobil fiyatına alıcı buldu. Pazarda görücüye çıktıkları ilk gün alıcı bulan 1 ton 100 kiloluk boğa 23 bin 500 TL´ye, 1 ton 150 kiloluk boğa ise 24 bin 600 TL´ye satıldı.
Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, "Biz Muş Malazgirt´ten geliyoruz. 12 yıldır Derince´ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha fazla ama yine iyi. Mesela 750 kiloluk hayvana biz 15-16 bin civarında fiyat veriyoruz. O fiyatlara satılıyor. Bizde şu an 23 tane hayvan var. Bunların 7-8 tanesi satıldı. Şu an müşteri bekliyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-07-16 12:42:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.