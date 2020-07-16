1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı



Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdeleri 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki `Aliş´ ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki `Aslan´ isimli boğalar oldu. Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.

İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi´nde kurulan kurban pazarında yüzlerce hayvan Kurban Bayramı için alıcı bekliyor. Pazarın gözdeleri ise 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki `Aliş´ ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki `Aslan´ isimli kurbanlıklar oldu. Muş´un Malazgirt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yüksel Dinçer tarafından yetiştirilerek, Kurban Bayramı için satılmak üzere Derince´ye getirilen boğalar, otomobil fiyatına alıcı buldu. Pazarda görücüye çıktıkları ilk gün alıcı bulan 1 ton 100 kiloluk boğa 23 bin 500 TL´ye, 1 ton 150 kiloluk boğa ise 24 bin 600 TL´ye satıldı.

Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, "Biz Muş Malazgirt´ten geliyoruz. 12 yıldır Derince´ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha fazla ama yine iyi. Mesela 750 kiloluk hayvana biz 15-16 bin civarında fiyat veriyoruz. O fiyatlara satılıyor. Bizde şu an 23 tane hayvan var. Bunların 7-8 tanesi satıldı. Şu an müşteri bekliyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-07-16 12:42:42



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