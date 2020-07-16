Dilovası’nda şehitler unutulmadı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ilçe protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Şehitliği ziyaret ederek dualar okudular.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Dilovası’nda ki şehitlikte düzenlenen anma törenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait Arı, daire müdürleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

Törende Dilovası Müftüsü Recep Apaydın’ın okuduğu Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törende konuşan Başkan Şayir, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde vatanı uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Vatanı ve bayrağı için canlarını ortaya koyan ve hainlere gereken cevabı veren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet, bizlere emaneti olan ailelerine ve yakınlarına da sabır diliyorum” dedi.

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