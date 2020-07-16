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Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, takibe alınarak durdurulan TIR´da yapılan aramada, sürücünün kullandığı yatağın altında 62 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldığı TIR'ı TEM Otoyolu Körfez mevkisinde durdurdu. TIR´da narkotik köpeği 'Starks' ile arama yapıldı. TIR´ın çekicisinde yapılan aramada, sürücünün kullandığı yatağın altındaki bölümde 314 pakete gizlenmiş 62 kilo esrar ele geçirildi.

Polis, TIR sürücüsü Y.Y.´yi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2020-07-16 13:16:03



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