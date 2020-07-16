Otomobil dere yatağına uçtu, sürücü bulunamadı

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, otomobil dere yatağına uçtu. Araçta bulunamayan sürücünün kaza yeniden kendi imkanlarıyla ayrıldığı değerlendiriyor.

Bu sabah, Gebze Eskihisar Caddesi´nin yanındaki dere yatağında otomobil olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbarla gelen polis ekipleri, demir korkulukları yıkarak, sığ su bulunan dere yatağına düşerek istinat duvarına çarpan otomobilde, sürücü olmadığını gördü.

Hava yastığının açılmış haldeki 06 BB 0024 plakalı otomobilin sürücüsünün, kaza yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı değerlendiriliyor. Polis, araç sahibine ulaşmaya çalışıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2020-07-16 14:21:40



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