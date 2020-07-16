Kız çocuğuna taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz eden Z.Y., durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp, polise teslim edildi.

Olay, dün Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Y. 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta, elle taciz etti. Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y.´ye saldırdı. Darp edilen Z.Y., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-07-16 15:45:28



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