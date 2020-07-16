ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, TIR´da yapılan aramada 62 kilo esrarla yakalanan Y.Y., emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-07-16 16:17:09
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