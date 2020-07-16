15 Temmuz Dilovası’nda etkinliklerle anıldı

Dilovası'nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı büyük bir ilgi ile gerçekleşti.

15 Temmuz 2016 yılı akşamı gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümünde Dilovası Protokolü ve vatandaşların katılımı ile Dilovası Belediyesi Meydanı’nda gerçekleştirilen program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Anma programına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait Arı, önceki dönem belediye başkanı Ali Toltar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Meydanı’nda düzenlen etkinliğe katılan protokol ve vatandaşlar önce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisini gezdiler. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüm şehitler için Kur’anı Kerim Tilaveti ve dualar okundu. Duaların ardından Üniversiteler arası şiir yarışmasında Türkiye Birincisi olan Ayşenur Ak ve bazı öğrenciler sahneye çıkarak geceye dair şiirler okudular.

Şiirlerin ardından sahneye çıkan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, konuşmasında, “15 Temmuz, içimizdeki hainlerin kalkışmasından öte, bu topraklar; yetimler ülkesi, kimsesizler beldesi ya da gölgeler diyarı değil. 15 Temmuz; ölenlerin dirildiği, gidenlerin yeniden geldiği, meydan meydan Çanakkale ruhuna büründüğü bir gecedir. Bir hilal uğruna bu millet o gece her ferdiyle bayrak olmuştur.Bu tarihi gecede, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabı, Sunni Ve Alevisiyle biriz, beraberiz, güçlüyüz. Ve hep beraber Büyük Türkiye’yiz. Rabbim; devletimizi, insanımızı her daim güçlü kılsın. Vatan sevgisini gönlümüze nakşetsin inşallah. Yıllar, yüzyıllar geçse de 15 Temmuz anımsanacak, anlatılacak, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. O gün destan yazan kimilerimiz bugün aramızda yok. Onları rahmetle minnetle ve hasretle anıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, İlçede bulunan iki Kore gazisine şilt ve madalya takdim ettiler. Gecede ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra Dilovası Belediyesi önünde ki dev ekrandan geceye dair sinevizyon gösterileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dinlenirken, saat 00.13’te okunan selaların ardından anma etkinliği sona erdi.

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