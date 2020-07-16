İzmit Belediyesi sağlık kiti dağıttı

İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi’nde bulunan vatandaşlara sağlık kiti hediye etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbiri elden bırakmadan çalışmalarına gece gündüz devam eden İzmit Belediyesi, halkın yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi personeli tarafından kurulan 20 kişilik ekip Sanayi Mahallesi’nde tüm sokak ve caddelere yayılarak kapı kapı dolaştı. Kent esnafının ardından mahallelere kadar inen ekipler, içerisinde maske, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi sağlık malzemelerinin yer aldığı sağlık kitini vatandaşlara hediye etti. Sağlık kitlerini alan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.