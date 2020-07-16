Kız çocuğuna taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler (2)

TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Z.Y., tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-07-16 20:22:06
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