Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Kocaeli’de Körfez TEM Otoyolu’nda ve İzmit ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 64 kilo uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 1 kilo 693 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan M.D., O.K. ve M.N. isimli 3 şahıs ile Körfez TEM Otoyolu'nda aracında 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilen tır sürücüsü Y.Y., gözaltına alınarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki ayrı operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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