LGBT konseptli fotoğraf paylaşımı tepki çekti

Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, fotoğrafçı Başak Onay´ın LGBT konseptli fotoğraf paylaşımları, sosyal medya üzerinden tepki çekti. Başak Onay, kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını söyleyerek, can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

Karamürsel´de 4 yıldır fotoğraf stüdyosu bulunan Başak Onay, kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk projesiyle ilgili stüdyosunda LGBT temalı fotoğraflar çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay proje kapsamında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak eleştiride bulundu. Özalay sosyal medya hesabından şu eleştiride bulundu:

"Osmanlı´nın ilk deniz komutanını bağrından çıkaran, manevi iklimi ile her vakit bu kentin mihenk taşlarından biri olup nice pehlivanların ve yiğitlerin harman olduğu Karamürsel´imizde faaliyet gösteren bir fotoğraf stüdyosu LGBT çekimlerini sözde sosyal sorumluluk projesi adı altında adeta zehir gibi hanelerimize, caddelerimize, sokaklarımıza ve hatta tüm kente akıtmaktadır. Gücünü İstanbul Sözleşmesi`nden alan bu gafiller başta olmak üzere bu ihanet sözleşmesiyle bunun gibi ahlaktan yoksun kişilerin önünü açan ve imza atanlar en az bunlar kadar sorumludur. Halkımız nazarında mutlaka gerekli cevabı alacaktır. Geleceğimizden kaygılıyız, endişemiz büyük. Bu ahlaksızlığı asla kabul etmiyor, derhal yetkilileri göreve çağırıyoruz."

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SAADET PARTİSİ İLÇE BAŞKANI SORUMLUSUDUR'

Özalay´ın yaptığı bu paylaşımın ardından hem sosyal medya üzerinden hem de vatandaşlardan ölüm tehdidi aldığını iddia eden Başak Onay, yetkililerden yardım istedi. Dükkanının yağmalanması için topluluklar oluştuğunu iddia eden Onay, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Kocaeli Karamürsel ilçesinde esnafım. 4 yıldır süregelen fotoğraf stüdyomda sosyal sorumluluk projesi adı altında yapmış olduğum çekimler yüzünden şu an linç kampanyası başlatıldı. Dükkanımın yağmalanması için topluluklar oluşturuluyor. Ölüm ile tehdit ediliyorum ve fotoğraflarını çektiğim arkadaşları da ölümle tehdit ediyorlar. Polis eşliğinde evime girip çıkabiliyorum. Al sana kaos, al sana 2020 yılında yapılan rezalet. Olur ya Türkiye´de yaşıyoruz, başıma bir şey gelirse diye yazayım dedim Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Özalay bunun sorumlusudur. Gerekli kişilerin derhal konuya el atmasını istiyorum." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Alişan KOYUNCU

2020-07-16 22:13:21



