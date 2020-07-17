GTÜ uydudan su kirliliğini tespit ediyor



GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ), uydu görüntülerini kullanarak su kalitesini ölçen makine öğrenimi modeli geliştirildi. Su kaynağından örnek alınmadan düzenli şekilde suyun kalitesi gözlenebilen teknoloji, Türkiye´de ilk olma özelliği taşıyor.

GTÜ tarafından bilişim tabanlı bir proje daha hayata geçirildi. Yürütücülüğünü GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula'nın yaptığı projenin, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. üyesi Sema Arıman ise araştırmacılığını üslendi. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında, Kızılırmak Deltası'nda yer alan Balık Gölü´nün su kalitesini ölçen makine öğrenimi modeli, düzenli şekilde uydu görüntülerini kullanıp, 5 günde bir güncel su kirliliği haritaları oluşturuyor.

Uydu görüntüleri sayesinde hem zaman hem de maliyetin azaltıldığını söyleyen Prof. Dr. Erchan Aptoula, "Olağan şartlarda, çevre mühendisleri göllere gidip örnek toplayıp laboratuvarda analiz ediyor. Bu hem zaman alıyor, hem maliyetli, hem de sadece birkaç noktadaki su kalitesi hakkında bilgi veriyor. Kaldı ki birçok göl öyle kolay da ziyaret edilemiyor. Bizim yaklaşımımız ile tüm gölün, 5 günde bir su kalitesi haritası üretiliyor. Ne göle gitmeye gerek var ne laboratuvarda analiz yapmaya. Sentinel-2 uydusunun 5 günde bir çektiği görüntüleri alınıyor, geliştirdiğimiz makine öğrenimi modeli, 6 farklı kirlilik parametresine göre regresyon gerçekleştirip gölün kirlilik haritalarını yüksek isabet ile üretiyor. Balık Gölü bu açıdan özellikle önemli, 1998'den beri RAMSAR alanı (Uluslararası öneme sahip sulak alan), ve ülkemizdeki kuş türlerinin yüzde 74'üne ev sahipliği yapıyor. Yürütücüsü olduğum bu projenin araştırmacısı da Samsun Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sema Arıman modeli GTÜ olarak biz geliştirdik, 2017-2019 arasında gölden örnek toplama ve analiz etme görevini Sema Hoca ve ekibi gerçekleştirdi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut ÇATAK

2020-07-17 11:51:02



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