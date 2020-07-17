Mahallede klima deposundaki yangın korkuttu

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki klima deposunda çıkan yangın, mahallede yaşayanları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dumlupınar Mahallesi´nde bulunan klima deposunda meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Alevlerin kapladığı klima deposu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-07-17 12:52:08



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