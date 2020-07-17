10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde dün 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Z.Y. adlı şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemleri tamamlanan Z.Y. adlı şahıs, Gölcük adliyesine sevk edildi. İşlemleri sonrası tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

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