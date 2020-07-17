Tadilat yaptığı iş yerinin çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen 44 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, 11.00 sıralarında Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vezirçiftliği Mahallesi D130 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısında tadilat yapan Serkan T.(44) isimli işçi, dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Serkan T.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Serkan T. isimli şahsın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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