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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele Belediyesi, temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İHA

Başiskele Belediyesi, temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Başiskele Belediyesi, Koronavirüsle mücadele sürecinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan temizlik çalışmaları Başiskele’de tüm hızıyla devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’nün talimatıyla ilçenin dört bir köşesinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara daha temiz ve yaşanabilir sağlıklı bir çevre sunmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Evsel ve geri dönüşüm atıklarının toplanması, molozların kaldırılması, yolların ve kaldırımların süpürülmesi bu çalışmaların başında geliyor. Başiskele'de temizlik çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ve ekibine teşekkür ettiler.

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