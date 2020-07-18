Kocaeli'de jandarma, mahallelerde aile içi şiddeti anlatıyor



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı 'Korkma, Sinme, Şiddete Dur De' projesi kapsamında aile içi şiddet ve çocuk istismarı konularında mahallelerde toplantılar düzenleyerek, vatandaşları bilgilendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği 'Korkma, Sinme, Şiddete, Dur De' projesi kapsamında Kocaeli'de sorumluluk bölgesindeki tüm mahallelerde vatandaşları aile içi şiddet ve çocuk istismarı konularında bilgilendiriyor. Mahallelerde kadınlara ve erkeklere yönelik ayrı toplantılar düzenleniyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi'nde yapılan toplantıda kadın ve erkeklere ayrı ayrı aile içi şiddet ve çocuk istismarı konularında bilgi verildi. Toplantıda vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtılırken, çocuklara ise boyama kitapları ve Jandarma dergisi hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2020-07-18 11:40:50



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