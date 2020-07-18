Büyükşehir Çağrı merkezi, belediyelere örnek oluyor

Kocaeli Büyükşehir bünyesindeki 153 Çağrı Merkezi, Türkiye genelindeki belediyelere örnek oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, farklı kurum ve kuruluşlardan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden gelen heyet Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini ziyaret etti. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’nin kullandığı teknolojiler ve işleyiş hakkında gözlemlerde bulunan Kadıköy Belediyesi personeli, pandemi sürecinde evden çalışma modeline geçen Büyükşehir 153 yetkililerinden süreçle ilgili bilgi aldı. Ziyarette, profesyonel çağrı merkezi yönetimi ve çağrı merkezi süreçleri konusunda tecrübe paylaşımı yapıldı. Çağrıda konuşma kalitesi kriterleri, operatörlerin eğitim süreçleri gibi konularda detaylı bilgi alan misafirler pandemi sürecinde sosyal medya yönetimi ve verilerin raporlanması konularıyla da yakından ilgilendi.

Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, Kocaelililere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vefa Destek Grupları, Emniyet Güçleri ve Geniş Ailem ekipleriyle entegre bir şekilde süreci yürüten Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, pandemi sürecinde telefon kanalından 550 bin 525 sosyal medya kanallarından 125 bin 646 kişiyle iletişime geçerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasında köprü oldu.

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