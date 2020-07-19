İzmit'te 8 alkollü sürücüye 24 bin 150 TL ceza



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),(DHA)İZMİT´te, trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkollü araç kullanan 8 sürücünün ehliyetlerine el konulurken, toplam 24 bin 150 TL para cezası uygulandı.

İzmit sahil şeridinde denetim gerçekleştiren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıcak havada sahile akın ederek çimlerde oturan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Saat 22.00 ile 00.00 arasında yapılan denetimlerde 2 bin 161 kişinin kimliği sorgulandı. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında uyarılar yapıldı.

Aynı bölgeyi kullanan araçlara da trafik denetimi yapıldı. Denetim kapsamında 323 araç denetlenirken, her aracın sürücüsüne alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde içki içtikten sonra direksiyon başına geçtiği tespit edilen 8 araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, toplam 24 bin 150 TL para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU

2020-07-19 10:43:25



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