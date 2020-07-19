Yaşlı kadının 30 yıldır kullanmadığı araziyi uyuşturucu tarlasına çevirdiler Jandarma ekipleri tarlada 960 kök Hint keneviri ele geçirdi

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 84 yaşındaki kadının yıllardır kullanmadığı arazide kimliği belirsiz kişilerce ekilmiş 960 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olay, Karamürsel Suludere Mahallesi Tepetarla mevkiindeki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Tepetarla mevkiindeki tarlada yaptıkları incelemede tarlaya ekili halde 960 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarla sahibine ulaşan jandarma ekipleri 84 yaşındaki A.Ö.’nün 30 yıldır tarlası ile ilgilenmediği bilgisine ulaştı. Sökülen kenevirler jandarma ekiplerince imha edilirken, kenevirleri eken şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

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