Ailesi için karton toplayan genç, kalp krizine yenildi Son ana kadar sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı Metruk binada kalp krizi geçiren genç, 3 kardeşi ile aynı kaderi paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesi için karton toplayan genç, kalp krizine yenildi Son ana kadar sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı Metruk binada kalp krizi geçiren genç, 3 kardeşi ile aynı kaderi paylaştı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldığı metruk binada kalp krizi geçiren kağıt toplayıcı genç, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesine para göndermek için çalışan gencin 3 kardeşinin de kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Ailesi için karton toplayan genç, kalp krizine yenildi Son ana kadar sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı Metruk binada kalp krizi geçiren genç, 3 kardeşi ile aynı kaderi paylaştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaldığı metruk binada kalp krizi geçiren kağıt toplayıcı genç, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesine para göndermek için çalışan gencin 3 kardeşinin de kalp krizinden öldüğü öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’daki ailesine para göndermek için Gebze’de karton toplayıcılığı yapan 21 yaşındaki Fazlı Kodak, işini bitirdikten sonra Sultan Orhan Mahallesi’nde kaldığı, belediyeye ait eski ekmek fabrikasının bulunduğu metruk binaya döndü. Uzun süre kardeşinden haber alamayan abisi ise binaya geldiğinde Fazlı Kodak’ın hareketsiz şekilde binanın çatısında yattığını görerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri son ana kadar kalp masajı yaptı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiğini belirledikleri Kodak’ı kalp masajı yaparak Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk etti. Sağlık ekiplerince kalp masajı yaparak hastaneye sevk edilen Kodak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kardeşi ile aynı kaderi yaşadı
Daha önce de 3 kardeşini kalp krizinden kaybettiği öğrenilen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM’de dondurma yüklü kamyonu yanmaktan sürücünün dikkati kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de dondurma yüklü kamyonu yanmaktan sürücünün ...
Gebze'de yalıtım çalışmaları sırasında binanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Gebze'de yalıtım çalışmaları sırasında binanın çatısı ...
Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ...
İzmit Körfezi'nde kirlilik
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde kirlilik
Kocaeli İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaeli İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor
Kocaeli’de e-atıklar geri dönüşüme kazandırılarak bertaraf ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de e-atıklar geri dönüşüme kazandırılarak ...
Emekli işçi, hibe desteği ile boş arazisine diktiği kivilerden 50 ton ürün aldı Belediyenin desteği ile kurduğu kivi bahçesinin mahsulü çiftçiyi mutlu etti
YEREL HABERLER Emekli işçi, hibe desteği ile boş arazisine diktiği ...
Kazada bariyer otomobilin içine girdi: Sürücü, eşi ve kızı yaralı
YEREL HABERLER Kazada bariyer otomobilin içine girdi: Sürücü, eşi ve ...
Yaşlı kadının 30 yıldır kullanmadığı araziyi uyuşturucu tarlasına çevirdiler Jandarma ekipleri tarlada 960 kök Hint keneviri ele geçirdi
YEREL HABERLER Yaşlı kadının 30 yıldır kullanmadığı araziyi ...
Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
YEREL HABERLER Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik ...
Kocaeli’de otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı Kaza yapan aracı bariyerlerden keserek çıkardılar Kaza yapan araçta bulunan küçük kız gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de otomobil bariyerlere saplandı: 2 ...
İzmit'te 8 alkollü sürücüye 24 bin 150 TL ceza
YEREL HABERLER İzmit'te 8 alkollü sürücüye 24 bin 150 TL ceza
Başına gelmeyen kalmayan kargayı kelle paça ve sucukla besliyor Üç kez ölümden dönen kargayı sahiplenen iş yeri sahibi, kargayı kelle paça ve sucukla besliyor Savaş Hacıbilaloğlu, sakatlanan kargayı ameliyat ettirebilmek için sponsor arıyor
YEREL HABERLER Başına gelmeyen kalmayan kargayı kelle paça ve ...
Akıncı İHA´ya, mühimmat yükleme rampası üretiyorlar
YEREL HABERLER Akıncı İHA´ya, mühimmat yükleme rampası üretiyorlar
Sanayi ile anılan ilçenin duvarlarını renklendiriyor
YEREL HABERLER Sanayi ile anılan ilçenin duvarlarını renklendiriyor
Çöp konteynerinde bulunan 'işaret fişeği' korkuttu
YEREL HABERLER Çöp konteynerinde bulunan 'işaret fişeği' korkuttu
Büyükakın, “85 bin hanenin bir günlük su ihtiyacını karşılayabileceğiz”
YEREL HABERLER Büyükakın, “85 bin hanenin bir günlük su ihtiyacını ...
Elindeki profil elektrik hattına değen işçiler akıma kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Elindeki profil elektrik hattına değen işçiler akıma ...
Elektrik akımına kapılan işçi öldü, arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi öldü, arkadaşı yaralı
Körfez'de kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Körfez'de kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1 ...
Refüjü aşan TIR'ın halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Refüjü aşan TIR'ın halk otobüsüne çarptığı kaza ...
Kaza yapmamak için karşı şeride geçen tır halk otobüsüne böyle çarptı Kırmızı ışıkta duran otomobile çarpmamak için karşı şeride geçti
YEREL HABERLER Kaza yapmamak için karşı şeride geçen tır halk ...
Babasından anahtar almak için geldi çatıdan düşerek öldü
YEREL HABERLER Babasından anahtar almak için geldi çatıdan düşerek ...
12 ilçede 74 KocaeliKart dolum istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER 12 ilçede 74 KocaeliKart dolum istasyonu kuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X