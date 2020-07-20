Belediyeye web sitesi şoku Belediyenin web sitesinde trafik dolunca, site kapandı

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Kocaeli'nde Kandıra Belediyesi'nin web sitesinde trafik dolunca, hostign hizmeti sağlayan firma siteyi kapattı.

Kocaeli'nin yerli turisti en çok çeken ilçelerinden Kandıra'da, belediyenin web sitesi kapandı. Kandıra Belediyesi'nin hosting hizmetini sağlayan firma, sitenin trafiğinin dolması üzerine siteye girişleri durdurdu. Yüzlerce online işlemin tek tuşla halledildiği sitesinin kapanması herkesi şaşkına çevirdi. Siteye giren vatandaşlar, 'Trafik kotası sebebiyle hizmet durdurulmuştur' yazısı ile karşılaştı.

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