Evlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT(Düzce), (DHA)KOCAELİ´nin İzmit ve Darıca ilçelerinde, 5 evden hırsızlık yapan 5´i kadın 6 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Darıca´da meydana gelen 5 evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin bir araç ile İstanbul´dan Kocaeli´ye gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Yapılan takip sırasında 17 Temmuz günü yeniden İzmit´e geldikleri saptanan D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. ve H.İ.T. operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kapı, pencere kırmak ya da açmak amacıyla kullanılan 1 levye ve 2 tornavida, kapı dili düşürmek için özel yapılmış 3 plastik aparat ve parmak izi kalmaması için kullanılan çoraplar ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.Ç.´nin 3, G.A.´nın 16, Ç.B.´nin 10, N.T.´nin 25, H.İ.T.´nin 9 ve F.Ç.´nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, görüntü alan gazetecilere küfürler savurdu. Bir kadın şüpheli, "Biz yapmadık ki. Gidin teröristleri çekin" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-07-20 12:01:28
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