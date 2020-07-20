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Kocaeli’de kurban pazarları sakin olmasına rağmen satıcılar memnun 1 ton 100 kilogramlık 'Sarı' adlı boğa hayvan pazarında göz dolduruyor

İHA

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları sakin olmasına rağmen, satıcılar satış yapabildiklerini belirterek, memnun olduklarını söyledi. Hayvan pazarında alıcılarını bekleyen 1 ton 100 kilogramlık 'Sarı' adlı boğa hayvan pazarında göz dolduruyor.

Kocaeli’de kurban pazarları sakin olmasına rağmen satıcılar memnun 1 ton 100 kilogramlık 'Sarı' adlı boğa hayvan pazarında göz dolduruyor

Kocaeli’de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları sakin olmasına rağmen, satıcılar satış yapabildiklerini belirterek, memnun olduklarını söyledi. Hayvan pazarında alıcılarını bekleyen 1 ton 100 kilogramlık 'Sarı' adlı boğa hayvan pazarında göz dolduruyor.
Kurban Bayramı’na yaklaşık 2 hafta kala satılmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından Kocaeli'ye getirilen büyükbaş hayvanlar İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda alıcılarını bekliyor. Bayrama az bir zaman kalmasına rağmen pazarlarda korona virüs nedeni ile yoğunluk yaşanmıyor. Pazarda İzmit Belediyesi zabıta ekipleri müşteri ve satıcılara maske dağıtarak, denetimler yapıyor. Hayvanlarını satmak için farklı şehirlerden gelen vatandaşlar ise satış yapabildiklerini belirterek, durumdan memnun olduklarını ifade etti. Iğdır’dan kurbanlık hayvanlarını satmaya gelen 50 yaşındaki Erdal Yeşildağ'a ait pazarın en büyük 2 boğası göz kamaştırıyor. Yeşildağ’ın 1 ton 100 kilogramlık 'Sarı' ismini verdiği boğası ve 1 ton ağırlığındaki 'Kara Yılan' isimli boğa büyüklüğü ve cüssesiyle göz dolduruyor. Yeşildağ, pazarın en büyük hayvanı olan 1 ton 100 kiloluk boğası için 25 bin TL istiyor.

"Emeğimizin karşılığını almadan hayvanımızı verme gibi bir niyetimiz yok”
Müşterilerin fiyatları yüksek bulduğunu belirten Yeşildağ, “Hayvanlarımız canlı olarak 800 kilogramdan başlayıp 1 ton 100 kiloya kadar çıkabiliyor. Organik besi, Iğdır ovasında otlamış, Iğdır’da beslenmiş, buraya İzmit halkına sunulmak üzere getirilmiştir. Hayvanlarımızın en ufağı 800 kilo, en büyüğü 1 ton 100 kilo. Satışlarda canlı kilo 25 lira, et olarak da 4550 lira arasında satışa sunuyoruz. Müşteriler fiyatları biraz yüksek görüyorlar. Tabii bu onların takdiri. Bizim de emeğimiz var. Emeğimizin karşılığını almadan hayvanımızı verme gibi bir niyetimiz yok. Ama bunlar uysal hayvanlardır. Bekliyoruz İzmit halkı gelsin, görsün. Çiftliklerden, oradan buradan alıyorlar tamam, takdir onların. Ama vatandaşların pazarı da gelip görmelerini, ziyaret etmelerini tavsiye ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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