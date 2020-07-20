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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepeli muhtarlar unutulmadı

İHA

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs salgını sürecinde kurumlarla uyum ve özveri ile işbirliği halinde görev yapan muhtarlara teşekkür belgesi takdim etti.

Kartepeli muhtarlar unutulmadı

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs salgını sürecinde kurumlarla uyum ve özveri ile işbirliği halinde görev yapan muhtarlara teşekkür belgesi takdim etti.
Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs sürecinde birlikte görev yaptıkları 32 mahalle muhtarını unutmadılar. Belediye Başkanı Kocaman ve Kaymakam Çağlar mahalle muhtarlarına, korona virüs sürecinde kurumlara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür belgesi ve kahve takımı hediye etti. Kartepe Belediyesi Antik Köfte Sosyal Tesisleri’nde yapılan programda konuşan Başkan Mustafa Kocaman “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bizlerle birlikte hizmetlerin yürütülmesinde üstün gayret göstererek aile bütünlüğünde çalışan muhtarlarımızla, Kartepe Kaymakamımız Altuğ Çağlar ile birlikte motivasyon toplantısında bir araya gelerek devam eden süreci değerlendirdik” dedi.
Korona virüs salgını sürecinde yoğun ve etkili bir mücadele verdiklerini belirten Kocaman, “11 Mart İtibariyle; İlk olarak Kartepe Belediyesi Covıd19 mücadele komisyonu oluşturuldu ve öncelikli çalışmalar belirlendi. Muhtar ve meclis üyelerimizle istişare toplantıları yapıldı. 8 bin adet gıda kolisi, 3 binin üzerinde market alışverişi, 9 bin adet ekmek, 15 bin öğün sıcak yemek, 5 bin paket sağlık çalışanlarına ara öğün, 50 binin üzerinde eldiven dağıtımı yapıldı. Günlük 6 bin adet maske üretim kapasitesine çıktık. Belediye marifetiyle üretilen maskeler, kamu kurumları, pazar yerleri gibi genel ortak kullanım alanlarında hemşehrilerimize dağıtılmakla birlikte, haftalık 10 bin civarında maskeyi de mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere 32 mahalle muhtarımıza düzenli olarak ulaştırdık” diye konuştu.
Korona virüse karşı vatandaşların önlemlerini sürdürmesi gerektiğini belirten Kocaman, “Bu süreçte çalışmalarımıza destek olma noktasında üstün gayret göstererek, ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıran, pandem psikolojisi bağlamında stres ve kaygı yönetiminde mahalle sakinlerimiz, komşularımız adına sorumluluk alan, öncelikli ve acil hizmetlerin bir koordinasyon sağlayarak, ihtiyaçların hızla giderilmesine vesile olan muhtarlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Birlik, beraberliğin ve uyumlu çalışmanın sonucunu, Kartepemiz’de kriz yönetimini sayın Kaymakamımız ve muhtarlarımızın katkılarıyla sağlıklı ve başarılı bir şekilde atlatmış olduk. Ama önlemlerimiz, kontrollü hayatımız devam edecektir. Çok kıymetli Kartepeli hemşehrilerimizden sosyal mesafe, maske ve el temizliğinde hassas davranmaya devam etmelerini önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu.

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