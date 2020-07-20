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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Servet B. isimli vatandaşa karşı yönden gelen, sürücüsü öğrenilemeyen Honda marka 41 RP 782 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Servet B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Servet B., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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