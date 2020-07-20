Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Servet B. isimli vatandaşa karşı yönden gelen, sürücüsü öğrenilemeyen Honda marka 41 RP 782 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Servet B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Servet B., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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