İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi

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İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 014 yaş yaş aralığındaki çocukları için ‘İzmit Kart’larına Kurban Bayramı öncesinde giyim desteği ücretlerini yükledi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 014 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100’er TL’lik maddi destek sağladı. İhtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaparken kullandığı ‘İzmit Kart’lara yüklenen giyim desteği ücreti ile Kurban Bayramı öncesi aileler, çocukları için belirlenen mağazalarda giyim alışverişi yapabilecek.

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