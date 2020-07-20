Yahyakaptan'daki sosyal tesisinin adını İzmitliler belirleyecek

İzmit Belediyesi tarafından Yahyakaptan’da inşa edilen sosyal tesisin ismi, yapılacak oylama ile ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından belirlenecek.

İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi’nde tamamlanmak üzere olan sosyal tesislerin ismini de halka soracak. Böylelikle İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisinin ismini halk verecek. İzmit Belediyesi’nin ilk sosyal tesislerinin ismini belirlemek için oy kullanacak olan vatandaşlar, İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden seçeneklerde yer alan Gülümse Kafe, Kaptan Kafe, Mancar Kafe ve Çınar Kafe olmak üzere dört şıktan birini işaretleyip oy kullanabilecek. Yapılan oylamanın sonucunda en fazla tercih edilen isim, sosyal tesislere verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.