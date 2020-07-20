Jandarmadan drone’lu kenevir operasyonu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda ormanlık alanda bin 43 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karamürsel ilçesi Avcıköy Mahallesi Büyükdüz mevkiinde drone ile yapılan arazi taramasında, ağaçların arasına kenevir dikildiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen bölgeye yapılan operasyonda bin 43 kök kenevir ele geçirildi. Toplanan kenevirlere el konulurken, kenevirleri eken şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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