İzmit'te Mimar Sinan´ın eseri cami restore ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit'te Mimar Sinan´ın eseri cami restore ediliyor

DHA

İzmit'te Mimar Sinan´ın eseri cami restore ediliyor


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, Mimar Sinan´ın eseri olan halk arasında Yeni Cuma Camii olarak bilinen 441 yıllık Pertev Mehmet Paşa Camii´nde, yaklaşık 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. 
İzmit şehir merkezinde II. Selim döneminde vezirlik yapan Pertev Mehmet Paşa´nın isteği üzerine vefatından sonra Kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan´a yaptırılan Pertev Mehmet Paşa Camii, 2017 yılının mayıs ayında restorasyona alındı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 milyon 255 bin TL bütçe ile ihalesi yapılan restorasyonun, 2019 yılının eylül ayında tamamlanması planlanıyordu. Ancak çalışmada yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle halk arasında Yeni Cuma Camii olarak da bilinen camiinin restorasyonunda gecikmeler yaşandı. 
Caminin dış cephesinde kurulan iskelelerin çoğunun kaldırılmasıyla kubbenin tepesindeki alem de ortaya çıktı. 1999 Marmara Depremi´nde hasar gördükten sonra bir kez restore edilen minarede çalışmalar sürerken, dış duvarlardaki çalışmaların çoğunun da tamamlandığı görüldü. Restorasyonun bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-07-21 08:07:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan kenevir tarlasına operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir tarlasına operasyon
Jandarmadan drone’lu kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan drone’lu kenevir operasyonu
Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi (2)
YEREL HABERLER Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan ...
10 yıllık yol sorunu çözüldü
YEREL HABERLER 10 yıllık yol sorunu çözüldü
Yahyakaptan'daki sosyal tesisinin adını İzmitliler belirleyecek
YEREL HABERLER Yahyakaptan'daki sosyal tesisinin adını İzmitliler ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine bayram ...
Kocaeli’de 5 evi soyan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 5 evi soyan 4 kişi tutuklandı
Kocaeli'de sokak ortasında silahla vurulan vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sokak ortasında silahla vurulan vatandaş ...
Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu
İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı yaşlı kadın konuştu “Kendimizi zor kurtardık”
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı ...
Encümen kararları elektronik imza ile imzalanıyor
YEREL HABERLER Encümen kararları elektronik imza ile imzalanıyor
Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi
Bilgievleri öğrencilere ücretsiz eğitim seti dağıttı
YEREL HABERLER Bilgievleri öğrencilere ücretsiz eğitim seti dağıttı
"Gönül Coğrafyası Okumaları" kazananları belli oldu
YEREL HABERLER "Gönül Coğrafyası Okumaları" kazananları belli oldu
Kartepeli muhtarlar unutulmadı
YEREL HABERLER Kartepeli muhtarlar unutulmadı
Kocaeli sahillerinde 158 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli sahillerinde 158 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nda satışlar başladı
YEREL HABERLER Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı'nda satışlar başladı
Kocaeli’de kurban pazarları sakin olmasına rağmen satıcılar memnun 1 ton 100 kilogramlık 'Sarı' adlı boğa hayvan pazarında göz dolduruyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de kurban pazarları sakin olmasına rağmen ...
Evlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Yürüyen merdivenlerin çalışmamasının nedenini güvenlik kameraları ortaya çıkarttı Vatandaşlardan gelen yürüyen merdiven şikayetlerine belediyeden videolu cevap
YEREL HABERLER Yürüyen merdivenlerin çalışmamasının nedenini ...
Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik ...
Parmak izlerini çorapla saklayan hırsızlık çetesine operasyon: 5 gözaltı 5 evi soyan çete üyesi: “Teröristleri yakalayın, bizi değil”
YEREL HABERLER Parmak izlerini çorapla saklayan hırsızlık çetesine ...
Belediyeye web sitesi şoku Belediyenin web sitesinde trafik dolunca, site kapandı
YEREL HABERLER Belediyeye web sitesi şoku Belediyenin web sitesinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X