Kaçak cep telefonlarını sosyal medyadan satmaya çalışan kişiye gözaltı

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DARICA (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, kaçak cep telefonlarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Imei numaraları kopya olan 15 cep telefonuna el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Darıca´da yaşayan S.Y.'nin yurda kaçak yollarla getirdiği cep telefonlarını sosyal medya üzerinden sattığını tespit etti. Ekipler, şüpheliyi, evine düzenlenen baskınla yakalayarak, gözaltına aldı. Imei numaraları kopya olan 15 cep telefonu ile 60 cep telefonu kılıfına el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-07-21 12:42:58



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