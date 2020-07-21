Düzce´de hırsızlık yapan kişiler Gölcük´te yakalandı



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamacayla durduruldu. Gözaltına alınan araçtaki 2´si kadın, 3 kişinin Düzce´de bir evden 45 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, D-130 karayolu üzerinde ilerleyen otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamanın ardından otomobil durdurularak, içindeki G.Y., B.D. ve M.K. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada G.Y. ve B.D.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu, Düzce'de bir evden 45 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişi Düzce'den gelen polis ekiplerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-07-21 13:11:39



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