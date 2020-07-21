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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasında yapılan yeni alternatif yol, iki köy arasındaki mesafeyi kısaltıyor.

Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasında yapılan yeni alternatif yol, iki köy arasındaki mesafeyi kısaltıyor.
İlçe şehir merkezleri kadar köy yollarına da önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylerde bir yandan yol onarımları yaparken diğer yandan alternatif yolları da inşa ediyor. Bu doğrultuda İzmit ilçesinin aralarında 10 kilometrelik bir yol bulunan Gülbahçe Kadriye ve Arpalık İhsaniye köyleri arasında Büyükşehir ekiplerince yeni yol yapılıyor. Vatandaşların zaman ve yol tasarrufu yapmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iki köy arasındaki mesafeyi 3 kilometreye düşürecek yolun yapımını tamamladı.
Yapılan güzergah planlaması kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, makineler ile bölgenin doğasına zarar vermeyerek yeni bir yol açtı. Yol açım sonrasında zemine stabilize malzeme serildi. Yeni yapılan stabilize yolun iki yerinde dere suyunun geçişi bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, derenin doğal akışının bozulmaması için yolun iki yerine menfez yerleştirdi.
Yeni yapılan alternatif yolun güzergahı kısaltacağını belirten İzmit Gülbahçe Kadriye Köyü Muhtarı Ahmet Arslan, “Yeni yapılan bu yol ile Gülbahçe Kadriye ile Arpalık İhsaniye köyü arasındaki mesafe gidiş geliş 6 kilometreye düşüyor. Mevcutta kullandığımız yol ise gidiş geliş 20 kilometre idi. Bu çalışma ile alternatif yol ile vatandaşlarımız daha konforlu ve kısa sürede ulaşımlarını gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın’a Kocaeli’ye ve bizlere gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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