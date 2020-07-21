Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin önünde bulunan tandıra giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.
Olay saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle 324. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Özkan, evinin önünde bulunan tandırda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı hayvan yakalama aparatı ile tandırın içinden çıkardı. Yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlenen yılan dere kenarında doğaya salındı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-07-21 19:23:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.