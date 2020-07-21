Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin önünde bulunan tandıra giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.

Olay saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle 324. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Özkan, evinin önünde bulunan tandırda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı hayvan yakalama aparatı ile tandırın içinden çıkardı. Yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlenen yılan dere kenarında doğaya salındı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-07-21 19:23:47



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