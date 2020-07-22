Kurban Bayramı alışverişi sokakları doldurdu Kocaeli’de bayram telaşı başladı Esnaflar bayram alış verişlerinden memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı alışverişi sokakları doldurdu Kocaeli’de bayram telaşı başladı Esnaflar bayram alış verişlerinden memnun

İHA

Kocaeli'de Kurban Bayramı'na 9 gün kala bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, caddelerde yoğunluk oluşturdu. Pandemi sürecinde müşteri bulmakta zorlanan esnaf ise satışlardan memnun.

Kurban Bayramı alışverişi sokakları doldurdu Kocaeli’de bayram telaşı başladı Esnaflar bayram alış verişlerinden memnun

Kocaeli’de Kurban Bayramı'na 9 gün kala bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, caddelerde yoğunluk oluşturdu. Pandemi sürecinde müşteri bulmakta zorlanan esnaf ise satışlardan memnun.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı erken başladı. 31 Temmuz tarihinde başlayacak Kurban Bayramı’na 9 gün kala vatandaşlar, bayramlık alışverişi için caddeleri doldurdu. Korona virüs nedeni ile yaşanabilecek yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar alışverişe erken başladı. İzmit ilçesinde mağazaların bulunduğu caddelerde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi yaşanacak yoğunluktan kaçmak ve korona virüsten korunmak isteyen vatandaşların erken başlayan bayram alışverişi telaşı caddeleri doldurdu.

“Son 5 gün daha çok yoğunluk olur”
Korona virüsten korunmak için bayram alışverişini son güne bırakmadığını söyleyen Cevat Zifiroğlu isimli vatandaş, “Bayram alışverişi yapıyoruz. Önce çocuklara bir şeyler aldık, şimdi de kendimize alıyoruz. Eski bayramlar gibi. Şu an çok yoğunluk yok. Son 5 gün daha çok yoğunluk olur. Şehirde her zaman bayramlar hep aynı, köydeki gibi değil. Köyde bayram farklı, şehirde farklı. Alışverişi son güne bırakmamak lazım. Pandemiden dolayı yoğunluk oluşturulmamalı. Son 5 gün daha çok yoğunluk olur. Daha önceden başlanırsa alışverişe bir duyarlılık olur. Ben bu sebepten dolayı erken başladım. Ama bu hastalık olmadan önce ben de son güne bırakıyordum” dedi.

“Herkes alışveriş yapıyor”
Bayram için alışverişe başladığını belirten Emine Özyılmaz ise, “Bayram alışverişi için mağazaları geziyorum. Düğünümüz var, onun da alışveriş telaşı var. Hem düğün hem de bayram alışverişi yapıyoruz. Korunursak pandemi nedeni ile sorun olmaz. Herkes alışveriş yapıyor. Herkes istediği gibi takılıyor. Çok ferah” diye konuştu.

“Satışlarımız çok iyi, bayram yoğunluğu var”
İnsanların bayram alışverişine başlaması ile satışlarının arttığını ifade eden giyim mağazası işletmecisi Samet Keskin, “İnsanlar alışverişe başladı. Satışlarımız çok iyi, bayram yoğunluğu var. İnsanlar ilgi gösteriyor. Bu hafta biraz daha fazla ilgi var. Bu hafta sonu yoğunluğun artacağını düşünüyorum. Bizim milletimiz genellikle alışverişlerini son 5 güne bıraktığı için yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum. Çok yoğun geçiyor. Biz de memnunuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Kabaoğlu’nun çehresini değiştiriyor
Hibe alarak bahçesine kivi fidanı dikti, 50 ton rekolte hedefliyor
YEREL HABERLER Hibe alarak bahçesine kivi fidanı dikti, 50 ton ...
Hat 800’e ilave sefer
YEREL HABERLER Hat 800’e ilave sefer
Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman çavuş öldü
YEREL HABERLER Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman ...
Kocaeli’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Tandıra giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Tandıra giren yılan itfaiye ekiplerini harekete ...
Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı
YEREL HABERLER Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya ...
İzmit esnafına bayram müjdesi
YEREL HABERLER İzmit esnafına bayram müjdesi
İzmit caddeleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER İzmit caddeleri dezenfekte ediliyor
Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
YEREL HABERLER Alternatif yol, İzmit'in iki köyünü yakınlaştıracak
Düzce’de 45 bin TL’lik altın çalan 3 hırsız kovalamacada yakalandı Gözaltına alınan şüphelilerin sabıkaları kabarık çıktı
YEREL HABERLER Düzce’de 45 bin TL’lik altın çalan 3 hırsız ...
Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın Altın fiyatlarındaki artış düşük ayar altınları vitrine çıkarttı
YEREL HABERLER Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram ...
Uluslararası öğrencilere veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Uluslararası öğrencilere veda programı düzenlendi
Düzce´de hırsızlık yapan kişiler Gölcük´te yakalandı
YEREL HABERLER Düzce´de hırsızlık yapan kişiler Gölcük´te yakalandı
Kaçak cep telefonlarını sosyal medyadan satmaya çalışan kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak cep telefonlarını sosyal medyadan satmaya ...
Bayramda acemi kasap olmak istemeyenler bu kursta eğitim alıyor Kocaeli'de açılan kursa katılanlar Kurban Bayramına kesim elemanı olarak hazırlanıyor Uzman veterinerler, İslami usul ve yaralanmadan kesimin inceliklerini uygulamalı öğretiyor
YEREL HABERLER Bayramda acemi kasap olmak istemeyenler bu kursta ...
Kocaelili anneler açık havada spor yapıyor
YEREL HABERLER Kocaelili anneler açık havada spor yapıyor
İzmit Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER İzmit Seka Hastane Camii için temel atma töreni ...
Kandıra sahillerinde maske denetimi
YEREL HABERLER Kandıra sahillerinde maske denetimi
Kocaelispor Bilgi Yarışması’nda finalistler belli oldu
YEREL HABERLER Kocaelispor Bilgi Yarışması’nda finalistler belli ...
Başiskele’de mezarlıklar ve şehitlikler bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de mezarlıklar ve şehitlikler bayrama ...
Tarihi Mimar Sinan Köprüsü restore ediliyor
YEREL HABERLER Tarihi Mimar Sinan Köprüsü restore ediliyor
İzmit'te Mimar Sinan´ın eseri cami restore ediliyor
YEREL HABERLER İzmit'te Mimar Sinan´ın eseri cami restore ediliyor
Jandarmadan kenevir tarlasına operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir tarlasına operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X