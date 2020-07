Hibe alarak bahçesine kivi fidanı dikti, 50 ton rekolte hedefliyor

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde tarımla uğraşan Coşkun Ünal (61), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak 10 dönümlük bahçesine kivi dikmeye başladı. Diktiği kivi fidanları meyve vermeye başlayan Ünal, kivinin rekoltesinin her geçen yıl artış gösterdiğini ifade ederek, "İlerleyen yıllarda 50 tona yakın rekolte bekliyoruz. Amacımız Gölcük'ü kivi üretim üssü haline getirmek" dedi.

Gölcük Saraylı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Coşkun Ünal, daha yüksek verim alabileceği başka ürünlerin arayışına girdi. Bir süre hangi ürünü ekeceği konusunda araştırmalar yapan Ünal, aynı mahallede bulunan çiftçi arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 3 dönümlük arazisine kivi dikmeye karar verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran Ünal, verilen hibe ile 3 dönümlük arazisine 240 adet kivi fidanı dikti. İlerleyen dönemlerde kendi imkanlarıyla 3 dönümlük dikili araziyi 10 dönüme çıkaran Ünal'ın diktiği fidanlar bu sene meyve vermeye başladı. Kivi hasadının fidan dikiminin yapılmasının ardından 3'üncü yıla girerken yapılmaya başlandığını ama en verimli dönemin 6'ncı yıldan sonra yaşandığını ifade eden Ünal, ekili arazilerinde toplamda 50 ton rekolte elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

MEYVE VERMEYE BAŞLADI

Diktiği fidanların bu sene meyve vermeye başladığını belirten Coşkun Ünal, "2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 3 dönüm bahçeye kivi ektik. Bahçede dönüme 80 adetten 240 adet kivi fidanı diktik. Anahtar teslim bir şekilde yetkililer gelip kurulumunu yaptı. Beton direk, halatlar, hortumlar ve kivi fidanları verildi bana. Bu materyallerin tamamı yüzde 50 hibeyle bana verildi. Daha sonra 7 dönüm de kendi imkanlarımla ekleyip 10 dönümün üzerinde bir alanda kivi tarımı yapmaya başladım. Belediye ekipleri düzenli olarak gelip toprak analizi yaptı, organik gübre verdiler. Her sene ziraat mühendisleri gelip kontrollerini yapıyor, şu anda fidanlarımızın gelişimi çok güzel. Geçen seneye kadar meyve vermemişti, şu anda 3 yaşına girdiler ve yavaş yavaş meyve vermeye başladı fidanlar. Üçüncü seneden sonra meyve verme oranı çok büyük bir artış gösterecek ve en verimli çağları 6'ncı sene. O dönemlerde tam randımanlı bir şekilde toplama yapabileceğiz. İnşallah o dönemlerde 10 dönümlük bu bahçeden 50 tona yakın bir rekolte bekliyoruz" dedi.

`AMACIMIZ BURAYI KİVİ ÜSSÜ YAPMAK´

Bir kivi ağacının mevsiminde 70 kiloya kadar meyve verebileceğini belirten Coşkun Ünal, "Bahçemizde 'hayward' cinsi kivi ektik. Bu türde seyrekleme olayı daha az olduğu için daha zahmetsiz oluyor. Meyvesi de daha iri olduğu için daha çok ilgi görüyor. Yetişmiş bir ağaç 3 yıl sonra meyve vermeye başlar, 5'inci seneden sonra tam verim verir. 3 yıllık bir kivi ağacının meyve vermesi 1-2 kiloyla başlar, daha sonraki sene 5-6 kiloya çıkar, 3-4 seneden sonra ise 50-60 kiloya kadar çıkar. Şu anda bizim kivilerimiz yetişme aşamasında, ilerleyen yıllarda inşallah 50 tona yakın bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Bölgelerinde bulunan kivi üreticisi sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Ünal, şunları söyledi:

"Köyümüzde benim gibi kivi eken birçok arkadaşımız var, ben zaten onların tavsiyesi üzerine kivi ekmeye başladım. Hedefimiz burayı bir kivi üssü yapmak ve toptancıları alım için direkt buraya getirmek. İnşallah yavaş yavaş da yaygınlaşıyor, her geçen gün kivi bahçesi sayısı artıyor. Bölgemiz kivi için çok elverişli, çok güzel bir toprağımız var. İnşallah burayı bir kivi üssü haline getireceğiz." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

